Ранее Кумар предсказал войну между Израилем и Хамасом и войну между Россией и Украиной

Известный индийский астролог Кушал Кумар, которого называют "индийским Нострадамусом", назвал новую дату начала Третьей мировой войны. Как пишет NDTV, согласно его прогнозу, Третья мировая начнется либо 4, либо 5 августа.

Кумар, ранее предсказавший войну между Израилем и Хамасом и войну между Россией и Украиной, утверждает, что к катастрофическому конфликту приведет сочетание геополитических событий.

Как напоминает издание, Кумар уже неоднократно делал предсказания о дате начала Третьей мировой войны, но пока ни одно из них не сбылось. Ранее он объявил, что война начнется 18 июня 2024 года, но эта дата прошла без происшествий. Затем он объявил новую дату, предсказав, что Третья мировая война начнется либо 26, либо 28 июля, но и в этом случае его предсказание оказалось неверным.

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Ранее астролог Дмитрий Уранус сообщил, что в ближайшее время случится мощный удар по Израилю.

Астролог Влад Росс рассказал, что 24 августа 2024 года начнется новый годовой соляр для Украины, а уже до конца 2025 года Вооруженные силы нашей страны сумеют выгнать врага со всех территорий.

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