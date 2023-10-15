Эту задачу можно выполнять столько времени, сколько вам понадобится.

Если хотите проверить, счастливчик вы или нет, - тогда попробуйте найти четырехлистник на оптической иллюзии.

Рисунок нарисовал венгерский художник Гергей Дудаш. На нем изображено много разноцветных поросят среди клевера. Одно растение на картинке имеет четыре листа, и именно его нужно найти, говорится на indiatimes.com.

Вы можете искать "счастливый" лист столько, сколько пожелаете - временных лимитов нет. Главное - запаситесь терпением и будьте максимально внимательными. Попробуйте не отвлекаться на разглядывание милых поросят.

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Возможно, вам не хватит терпения для того, чтобы таки найти четырехлистник. В таком случае мы покажем вам, где же находилось растение, которое нужно было разыскать.

"Счастливый" лист клевера был внизу оптической иллюзии.

Такая хитрая оптическая иллюзия была опубликована ранее - попробуйте справиться

На рисунке, где есть очень много разноцветных листьев, "притаилась" лягушка, и именно это животное нужно быстро найти.

Отмечалось, что только люди, имеющие суперское зрение, способны справиться с задачей за 5 секунд. Если не сможете разыскать лягушку за это время - не сдавайтесь, а просто дайте себе больше времени.

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