Таким образом власть пытается популяризировать и ускорить вакцинацию.

В штате Вашингтон вакцинированным от COVID-19 взрослым разрешили получить бесплатный "косячок".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Власти американского штата Вашингтон решили популяризировать и ускорить вакцинацию. А потому местный совет по контролю за оборотом каннабиса позволил вакцинированным от коронавируса взрослым получить бесплатную сигарету с марихуаной.

При чем, на дармовую коноплю могут рассчитывать и те, кто получил еще только одну дозу вакцины. Главное - быть старше 21 года. И прививаться не позднее 12 июля, так как акция ограничена во времени.

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Автор: Денис Прядко