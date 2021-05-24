Посетителям предоставили приятные бонусы.

В Лас-Вегасе 21 мая открыли пункт вакцинации от COVID-19 в стрип-клубе. Воспользоваться такой услугой можно было с 16:00 до 19:00.

Об этом пишет Нож.

Привиться в клубе могли только люди старше 21 года.

Посетителям дарили платиновую карточку постоянного посетителя, бесплатную бутылку алкоголя на выбор и танец от вакцинированной артистки.

Читайте такжеВ Австрии медики ампутировали 82-летнему мужчине не ту ногуТакой услугой воспользовались около 100 человек.

Некоторые из них рассказали, что изначально не собирались вакцинироваться, а просто пришли отдохнуть.

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Автор: Людмила Жерновская