В клубе вакцинировались около 100 человек / фото ua.depositphotos.com
В Лас-Вегасе 21 мая открыли пункт вакцинации от COVID-19 в стрип-клубе. Воспользоваться такой услугой можно было с 16:00 до 19:00.
Об этом пишет Нож.
Привиться в клубе могли только люди старше 21 года.
Посетителям дарили платиновую карточку постоянного посетителя, бесплатную бутылку алкоголя на выбор и танец от вакцинированной артистки.
Читайте такжеВ Австрии медики ампутировали 82-летнему мужчине не ту ногуТакой услугой воспользовались около 100 человек.
Некоторые из них рассказали, что изначально не собирались вакцинироваться, а просто пришли отдохнуть.
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