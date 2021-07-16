В Тель-Авиве планируют собрать ДНК всех домашних собак. Так власти собираются бороться с хозяевами, которые не убирают экскременты за питомцами.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Сообщается, что работники коммунальных служб ежемесячно собирают с тротуаров полтонны экскрементов.
С помощью ДНК планируют выявлять и штрафовать владельцев, которые не убирают за своим животным.
Читайте такжеВ Киеве на Трухановом острове "косили" песок вместо травы (видео)Это непростая задача, ведь в Тель-Авиве около сорока тысяч собак. Впрочем, у каждой из них есть паспорт, который хозяева регулярно обновляют.
Специальные инспекторы будут брать анализ с каждой "кучки" и сравнивать с ДНК, которые владельцы сами внесут в паспорт.
Недобросовестные хозяева должны будут оплатить и штраф, и стоимость этих исследований.
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