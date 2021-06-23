Все произошло недалеко от строительной площадки, где мужчина с дочкой выгуливали собаку. Говорят, когда проходили мимо – охранник натравил на них своих двух псов.

В Сумах охранник строительной площадки натравил псов на папу с 8-летней дочкой, которые выгуливали собаку.

Все отбивались, как могли, но спаниелю нападавшие все же разорвали брюхо, а мужчине – прокусили палец. Кто виноват, животные или охранник, теперь выясняет полиция.

Спаниеля Оскара сшивали, фактически, по лоскуткам, говорит его владелица Людмила Черномаз. На память о трехчасовой операции остался 15 сантиметровый шрам. "Врач сказал, что он родился в рубашке. Еще бы немного и был бы поврежден кишечник и внутренние органы", - говорит владелица собаки. У раненого Оскара впереди длительная реабилитация, ежедневные капельницы и бандажи. Но его владельцы надеются, что собака выздоровеет.

Все произошло недалеко от строительной площадки, где мужчина с дочкой выгуливали собаку. Говорят, когда проходили мимо – охранник натравил на них своих двух псов.

"Он спустил поводок и сказал: "взять", - говорит пострадавший Михаил Черномаз. А через мгновение, говорит Михаил, одна собака набросилась на дочь, а другая - на Оскара.

"Одна собака была ротвейлером, там смесь с бойцовской породой. А другая-не помню", - говорит пострадавший.

Читайте такжеНа Киевщине женщина натравила бойцовскую собаку на людейНа теле 8-летней Ани есть следы от собачьих челюстей. Рана небольшая, а вот испуг - надолго. Когда вспоминает тот вечер, дрожит голос. От увиденного и слов охранника.

"Он кричал "порви", зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски. Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", - говорит потерпевшая Анна Черномаз.

На помощь, говорит Михаил, бросились прохожие. Что у самого палец разорван - Михаил увидел только в ветеринарной клинике. И сразу после этого обратился в полицию.

60-летнего охранника строительной площадки правоохранители уже опросили, но подробностей пока не разглашают. "Обращения зарегистрированы, готовятся материалы для передачи в суд", - говорит спикер полиции Сумской области Владимир Кузьменко.

Сейчас мужчины на работе нет, он празднует день рождения. Его коллеги ошеломлены и отказываются верить в то, что охранник натравил псов намеренно. "Такого просто быть не может, вы сами подумайте, какой адекватный человек будет натравливать на человека собаку. Сказал что выгуливал на поводке и она просто вырвалась и побежала", - говорит мастер строительства Руслан Шепетуха.

За нападавшими собаками сейчас наблюдают, чтобы выяснить не больны ли они бешенством. Руководство компании уже извинилось перед потерпевшими и обещало охранника уволить, а расходы компенсировать, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая