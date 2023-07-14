Среди тайцев появилась мода добавлять сыр куда попало, и ситуация вышла из-под контроля.

Тайское отделение американской сети Burger King привело в замешательство поклонников фаст-фуда, представив свое новейшее блюдо в меню — чизбургер, состоящий из булочки и 20 ломтиков американского сыра. Об этом пишет The Independent.

Рекламируя новый вид бургера в своих соцсетях, Burger King Thailand назвала его "настоящим чизбургером" ("cheese" ("чиз") с английского – "сыр"). Этот пункт меню был запущен "ограниченной серией" в минувшее воскресенье по цене в 109 тайских батов (3,14 доллара США) вместо обычной цены в 380 батов (10,95 долларов США) за нормальный чизбургер с котлетой.

В социальных сетях бургер, состоящий сплошь из сыра, вызвал недоумение и возмущение у аудитории. Многие задавались вопросом, почему сеть быстрого питания выпустила это блюдо.

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Меня буквально тошнит. У меня болит живот, когда я смотрю на эту фотографию. Самая дегенеративная еда, которую когда-либо видели. Вычеркиваю Таиланд из своего списка желаний, – писали люди в соцсетях.

Кулинарный блогер Ричард Бэрроу, который сам попробовал новый чизбургер, объяснил, что новое блюдо является проявлением новой "тенденции" в Таиланде, где в последнее время стало модным "добавлять сыр буквально во все".

"Я люблю сыр, но с трудом съел даже половину этого "бургера", – признался блогер.

В комментарии для The Independent представитель Burger King подтвердил, что необычный чизбургер, который был доступен в продаже только четыре дня, "не будет представлен ни в одном ресторане Burger King за пределами Таиланда".

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