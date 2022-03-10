Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка.

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе маркетинг и обеспечение цепочки поставок.

Отмечается, что Burger King не имеет собственных ресторанов в РФ, а работает по франшизе.

Ранее УНИАН писал, что McDonald's и Starbucks приостанавливают бизнес в России.

Кроме того, владелец KFC и Pizza Hut останавливает инвестиции в РФ и жертвует миллион долларов Красному Кресту. Об этом говорится в распространенном в медиа заявлении компании. Компания объявила, что "остановила все инвестиции и развитие ресторанов в России".

Также американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России. Впоследствии это сделал и Adidas.

Вас также могут заинтересовать новости: