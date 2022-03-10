Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе маркетинг и обеспечение цепочки поставок.
Отмечается, что Burger King не имеет собственных ресторанов в РФ, а работает по франшизе.
Ранее УНИАН писал, что McDonald's и Starbucks приостанавливают бизнес в России.
Кроме того, владелец KFC и Pizza Hut останавливает инвестиции в РФ и жертвует миллион долларов Красному Кресту. Об этом говорится в распространенном в медиа заявлении компании. Компания объявила, что "остановила все инвестиции и развитие ресторанов в России".
Также американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России. Впоследствии это сделал и Adidas.