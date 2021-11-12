"То, что мигает? Ну, у нас и солнце мигает, и что теперь?" - Ответил водитель на вопрос полицейского, почему тот не остановился на сигнал патрульных.

В Сумах пьяный водитель маршрутки решил спрятаться от копов, прикинувшись пассажиром.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На 102 позвонил очевидец, который рассказал, что очень пьяный мужчина за рулем пассажирского автобуса собирается отъезжать от остановки.

Патрульные догнали маршрутку, однако водитель не остановился ни на один сигнал правоохранителей, а лишь прибавил газу.

Читайте такжеВставная челюсть, ключи от BMW, одинокий носок: что теряли киевляне в маршрутках в 2020 годуВ конце концов 61-летнего беглеца удалось остановить, но и здесь он решил избежать встречи с копами: пересел в салон маршрутки на заднее сиденье и стал изображать спящего пассажира.

Диалог патрульного и горе-водителя записала камера.

- Я сплю здесь, - сказал мужчина.

- А, спите. И как спится? - Поинтересовался полицейский.

- Нормально, - спокойно ответил водитель.

- Проблесковые маячки синего и красного цвета, звуковая сирена была... Почему вы не останавливаетесь? - Спросил правоохранитель.

- То, что мигает? Ну, у нас и солнце мигает, и все мигает, и что теперь? - Ответил водитель.

Мужчину задержали, и он признался, что действительно пил. На него составили сразу два протокола: за отказ остановиться и за отказ проходить тест на алкоголь, а также отстранили от вождения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мелитополе Запорожской области в маршрутке во время движения водителю стало плохо. Микроавтобус на оживленном проспекте выехал на полосу встречного движения, и жизнь пассажиров оказалось в опасности. Однако ситуацию спас 17-летний пассажир.

А в Киеве маршрутки решили объезжать переполненную остановку из-за рейда полиции.

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Автор: Катерина Комолова