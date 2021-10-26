Мужчине удалось самостоятельно найти место, где он оставил машину.

Курьезная ситуация произошла в США с туристом из штата Колорадо. Мужчина заблудился во время похода на самую высокую в штате гору Элберт и не отвечал на звонки спасателей, потому что ему звонили с незнакомого номера.

Об этом сообщает New York Post.

По словам спасателей округа Лейк, мужчина пошел в поход еще утром 18 октября. В тот же день около 20:00 поступило сообщение о пропаже мужчины. Спасатели пытались дозвониться до туриста, но им этого не удалось, поэтому они пошли на поиски потерявшегося мужчины.

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Автор: Анастасия Горбачева