20-летняя студентка подавилась и потеряла сознание - врачи не смогли спасти ее жизнь.

В американском Бостоне умерла студентка, поперхнувшаяся во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость.

Об этом сообщает News Journal.

Трагедия случилась еще 17 октября, однако местные СМИ обратили на эт внимание только недавно.

За день до этого 20-летняя Мэделин Никпон потеряла сознание на соревнованиях в рамках благотворительного сбора средств на помощь в борьбе с раком груди, проходившего возле кампуса Университета Тафтса.

Читайте такжеВ Австралии женщина умерла во время конкурса по поеданию бисквитов (видео)Девушке оказывали первую помощь до приезда врачей, которые увезли ее в больницу, где она и умерла, не приходя в сознание. Предполагается, что Мэделин подавилась хот-догом и умерла от асфиксии.

Она вела активную жизнь - хорошо училась, осваивала специальность биопсихолога и была членом университетской команды по лакроссу. Почтить память Мэделин собрались несколько тысяч студентов и работников Тафтса.

"Она ​​была настоящим связующим звеном в кампусе и не оставляла равнодушными всех, кого встречала", - написала ее команда в Instagram.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае 22-летний мужчина умер через сутки после того, как выпил полтора литра кока-колы за 10 минут. Медикам он жаловался на сильную боль и распухший живот.

Автор: Станислав Кожемякин