Головоломки отлично подходят для того, чтобы скоротать время, но также они хороши для улучшения ваших когнитивных способностей.

Вам понадобится очень острый ум, чтобы вовремя разгадать эту ошеломляющую головоломку. Обычно человеку требуется 37 секунд, чтобы найти бриллиант на изображении, но, возможно, вы окажетесь быстрее.

Вам предстоит найти спрятанный бриллиант, но это непросто, пишет Mirror. Во-первых, взгляните на изображение, на котором вы увидите набор жемчужин. Но вам нужно попытаться игнорировать их, чтобы сосредоточиться на поиске спрятанного бриллианта.

Вы изо всех сил пытаетесь найти его? Если да, вот вам подсказка — попробуйте посмотреть на нижнюю половину головоломки. Возможно, она вам поможет поскорее найти драгоценный камень.

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Если вы сдаетесь, не волнуйтесь. Вы можете увидеть ответ ниже, но не скролльте вниз, если хотите продолжать попытки.

Блогер показал удивительную оптическую иллюзию

Ранее в сети показали оптическую иллюзию, при помощи которой можно увидеть "несуществующий самый красивый цвет". Вам нужно течение одной минуты непрерывно смотреть на белую точку в красном круге, расположенном на синем фоне.

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