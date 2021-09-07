В сети появилась новая матерная песня о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
Песню о Путине спела предпринимательница – жительница Киева Ульяна Кротенко. Девушка разместила на сервисе TikTok видеоролик, на котором запечатлено, как она поет эту песню.
Девушка поделилась, что уже публиковала такое видео, однако его удалили с сервиса.
"…Первое забросали жалобами, и TikTok удалил… Ну, тогда держите второе", – отметила девушка-бизнесмен.
Кротенко спела песню о Путине под мелодию, похожую на ту, которая звучала в песне "Dolly Song", исполненной Holly Dolly – итальянской анимированной поющей ослицей, похожей на человека.
Текст новой матерной песни о президенте РФ на языке оригинала:
"Вся русня – така х*йня,
Така х*йня вся ця русня.
Вся русня – така х*йня,
І знаєш ти, і знаю я.
Співаю пісню до кінця,
Яка чудова пісня ця.
Давай спочатку три, два, раз,
Рашин Вова – пі*арас".
Ульяна Кротенко родом из Тернополя. Училась в Тернопольском институте социальных и информационных технологий. Девушка изучала социальную работу. Замужем за сотрудником Министерства молодежи и спорта Украины Ильей Кротенко.
Напомним, в 2014 году украинские футбольные фанаты исполнили матерную песенку о Владимире Путине в 2014 году. Фанаты спели "Путин х*йло". Песенка стала хитом.
Матерная песенка о российском лидере появилась после того, как РФ пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и вторглась на Донбасс.