Киевлянка назвала президента России одним матерным словом.

В сети появилась новая матерная песня о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Песню о Путине спела предпринимательница – жительница Киева Ульяна Кротенко. Девушка разместила на сервисе TikTok видеоролик, на котором запечатлено, как она поет эту песню.

Девушка поделилась, что уже публиковала такое видео, однако его удалили с сервиса.

"…Первое забросали жалобами, и TikTok удалил… Ну, тогда держите второе", – отметила девушка-бизнесмен.

Кротенко спела песню о Путине под мелодию, похожую на ту, которая звучала в песне "Dolly Song", исполненной Holly Dolly – итальянской анимированной поющей ослицей, похожей на человека.

Текст новой матерной песни о президенте РФ на языке оригинала:

"Вся русня – така х*йня,

Така х*йня вся ця русня.

Вся русня – така х*йня,

І знаєш ти, і знаю я.

Співаю пісню до кінця,

Яка чудова пісня ця.

Давай спочатку три, два, раз,

Рашин Вова – пі*арас".

Ульяна Кротенко родом из Тернополя. Училась в Тернопольском институте социальных и информационных технологий. Девушка изучала социальную работу. Замужем за сотрудником Министерства молодежи и спорта Украины Ильей Кротенко.

Напомним, в 2014 году украинские футбольные фанаты исполнили матерную песенку о Владимире Путине в 2014 году. Фанаты спели "Путин х*йло". Песенка стала хитом.

Матерная песенка о российском лидере появилась после того, как РФ пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и вторглась на Донбасс.

Автор: Екатерина Присяжнюк