В Перу задержали клоунов-нарушителей карантина / скриншот с видео
В Перу во время похоронной церемонии задержали восьмерых мужчин в костюмах клоунов. Артисты решили устроить шоу, чтобы почтить память своего умершего от коронавируса коллеги.
Читайте такжеВ Индии стая обезьян украла с лаборатории образцы крови пациентов с коронавирусом (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в Перу массовые собрания на похоронах запрещены из-за эпидемии. Тем не менее на похоронах мужчины все же собрались восемь человек.
Группу клоунов задержала полиция, их доставили в участок. Мужчины отнеслись к задержанию с пониманием и извинились за нарушение правил.
В Перу во время церемонии погребения задержали 8 мужчин в костюмах клоунов
- В Германии кабаны украли сумку у отдыхающего на пляже (фото 18+)
- В Англии мужчина годами симулировал рак из-за страха потерять возлюбленную (фото)
- В Англии семья по ошибке похоронила "не того" человека
- "От Иисуса": в центре Львова неизвестный раздавал прохожим деньги (видео)
- Подышала свежим воздухом: в "Борисполе" женщина "прогулялась" по крылу самолета (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram