Мужчины отнеслись к задержанию с пониманием и извинились за нарушение правил.

В Перу во время похоронной церемонии задержали восьмерых мужчин в костюмах клоунов. Артисты решили устроить шоу, чтобы почтить память своего умершего от коронавируса коллеги.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в Перу массовые собрания на похоронах запрещены из-за эпидемии. Тем не менее на похоронах мужчины все же собрались восемь человек.

Группу клоунов задержала полиция, их доставили в участок. Мужчины отнеслись к задержанию с пониманием и извинились за нарушение правил.

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Автор: Дмитрий Захаров