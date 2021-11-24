Мини-свинку, которую приняли на работу, назвали Пенни.

В США появилась свинья-пожарник. Спасатели Нью-Йорка взяли на службу забавную сотрудницу, которая теперь радует их своим хрюканьем. Зверушку назвали Пенни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Свинью решили "трудоустроить", чтобы пожарные могли о ней заботиться и меньше нервничали между вызовами. Животное взяли с местной фермы. Спасательница, которая хрюкает, быстро всем понравилась.

Кормить Пенни приходят все желающие. Жители Нью-Йорка с радостью фотографируются с мини-свинкой и угощают ее вкусностями. Во время вызовов животное ждет спасателей в отряде, а после тяжелого трудового дня пожарных она помогает им снять стресс.

Кстати, это не первый случай "трудоустройства" свинок. Как сообщал УНИАН, один из самых загруженных аэропортов мира нанял на работу 20 свиней. Ожидается, что животные съедят остатки урожая сахарной свеклы, которые привлекают гусей и других птиц к этому месту - оно находится в опасной близости от траекторий полета третьего по загруженности аэропорта Европы.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова