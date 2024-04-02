Подозреваемый в тяжких преступлениях мужчина вернулся в Великобританию из Таиланда.

В лондонском аэропорту Хитроу арестовали 80-летнего мужчину, которого разыскивала полиция графства Чешир в течение 27 лет после того, как он не явился в суд Честера в декабре 1997 года по "чрезвычайно серьезным" обвинениям, пишет Independent.

Отмечается, что Ричарда Берроуза, которого обвиняют в сексуальном насилии над детьми, арестовали 28 марта после возвращения в Великобританию из Таиланда.

Почти три десятилетия назад пенсионер должен был предстать перед судом по двум пунктам обвинения в хулиганстве и 11 пунктам обвинения в непристойных действиях, причем обвинения касались сексуального насилия над детьми, которое якобы произошло между 1969 и 1971 годами. Сообщается, что некоторые правонарушения произошли в детском доме в Конглтоне, а другие – в Вест-Мидленде.

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Расследования по установлению местонахождения Берроуза продолжаются с момента его исчезновения, включая многочисленные апелляции в розыск. Сейчас Берроуз находится под стражей и должен предстать перед судом Честера.

Правоохранительные органы предупредили других подозреваемых, которые находятся в розыске, что как бы долго вы не прятались, их все равно найдут: "Наша решимость найти Берроуза не ослабла в течение последних 27 лет, и его арест знаменует значительный шаг вперед в этом деле и завершение расследования".

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