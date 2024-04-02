Эти люди имеют свой тип мышления и нуждаются в понимании.

Колоссальная разница между экстравертами и интровертами часто становится причиной недоразумений и ссор. Поэтому психологи выделили 10 вещей, которые раздражают интровертов.

Об этом говорится в статье основателя и редактора HackSpirit Лахлана Брауна, который имеет степень по психологии и последние 15 лет занимался этой темой. Он добавил, что этот список может стать отличным предостережением для экстравертов.

1. Нежелательные советы

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Интроверты могут многое предложить миру, но иногда они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Это особенно актуально, когда речь идет о советах. Если о них не просили, это будет чувствоваться навязчивым и утомительным.

2. Вынужденный светский разговор

Некоторым людям сложно сидеть в тишине, они всегда пытаются ее заполнить разговорами. У интровертов этой проблемы нет. Наоборот, пустая болтовня с малознакомыми людьми высасывают из них всю энергию.

Писательница Дайан Кэмерон метко отмечает: "Интроверты жаждут смысла, поэтому болтовня на вечеринке выглядит как наждачная бумага для нашей психики".

3. Быть в центре внимания

Для интровертов попадание в центр внимания может казаться кошмаром. Независимо от того, идет ли речь о проведении презентации, о пении "Happy Birthday" или даже просьбе поделиться личной историей перед группой - все эти ситуации могут быть невероятно неудобными.

Дело не в том, что интроверты застенчивы или неуверенны. Это потому, что обрабатывают вещи внутренне. То есть им удобнее думать, прежде чем говорить, и всеобщее внимание может нарушить этот естественный процесс, поскольку нет времени подготовить свой ответ.

4. Слишком шумная среда

Если вы когда-то были в шумном ресторане, на концерте или вечеринке и чувствовали себя полностью потрясенными уровнем шума, то знаете, как себя чувствуют интроверты в шумной среде.

Такие люди, как правило, более чувствительны к внешним раздражителям, включая шум. Эта повышенная чувствительность может сделать шумную среду не просто раздражающей, но и утомительной. На самом деле было обнаружено, что мозг интровертов устроен иначе, чем мозг экстравертов, поэтому они сильнее реагируют на сенсорный вход. Это означает, что то, что может показаться энергичным для экстраверта, может быстро стать ошеломляющим для интроверта.

5. Постоянное общение

Хотя интроверты, безусловно, могут наслаждаться общением, есть пределы того, что для них достаточно. Постоянная социальная активность, особенно без перерывов для восстановления сил, может быстро привести к так называемому интровертному выгоранию.

Оно возникает, когда интроверт в течение длительного периода времени находится в социальном состоянии. Это может привести к усталости, раздражительности и сильному желанию уединиться. Если вы заметили, что интровертный друг или член семьи отступает после периода социальной активности, это не личное. Просто нужно время, чтобы "зарядиться".

6. Перерывы во время сосредоточенной работы

Интроверты, как правило, глубоко сосредоточенные личности. Они преуспевают в среде, где могут сосредоточиться на своей работе без постоянных перерывов.

Когда кто-то врывается на рабочее место или в процесс мышления, это может показаться резкой пощечиной для такой сильной концентрации. Как сказал Джек Никлаус, "Концентрация - отличное противоядие от тревоги". Для интровертов эта концентрация является не просто противоядием от тревоги, а путем к производительности и самореализации.

7. Непонимание молчания

Для многих интровертов тишина - друг. Это пространство, где можно думать, размышлять и заряжаться. Но часто такое молчание неправильно понимают. Некоторые люди могут воспринимать это как скуку, незаинтересованность или даже гнев.

Интроверты часто используют тишину, чтобы заглянуть внутрь, чтобы пробудиться. Поэтому, если они молчат, вероятно, просто заняты исследованием своего внутреннего мира.

8. Отсутствие личного пространства

Интроверты высоко ценят свое пространство, будь то физическое или эмоциональное. Это место, где мы заряжаемся, размышляем и восстанавливаем свою энергию.

Посягать на это пространство, могут те, кто сидят слишком близко в общественном транспорте, или друг, который настаивает на том, чтобы проводить каждую свободную минуту вместе, и тому подобное. Важно уважать потребность интроверта в личном пространстве. Это не отказ в общении или признак неприязни. Это необходимая часть их благополучия и того, как они функционируют лучше всего.

9. Мысль о том, что интроверсия - это проблема, которую нужно исправить

Интроверсия - это не проблема, это просто другой способ взаимодействия с миром. Их не нужно исправлять, а только понять.

Такие люди не "разбиты", они просто имеют другой тип мышления и свои понятия о комфорте.

10. Вера в то, что все интроверты одинаковы

Одно из самых больших раздражений - когда люди считают, что все интроверты одинаковы. Все они являются людьми со своими уникальными причудами и предпочтениями.

Да, они могут иметь некоторые общие черты, но это не значит, что все мы не любим вечеринок или избегаем общения.

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Если вы классический интроверт, который предпочитает сидеть дома с хорошей книгой, чем идти на вечеринку, вероятно, оптимальным домашним любимцем для вас станет ленивый кот. Но если вам хочется держать дома именно собаку, среди более 200 племенных пород можно найти несколько таких, которые подойдут вам лучше всего.

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