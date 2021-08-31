70-летний мужчина утверждал, что в его жилище проникли неизвестные лица и оставили взрывчатку.

В Черновцах нетрезвый мужчина настолько испугался прищепок в своей квартире, что вызвал полицию и заявил им о бомбе. 70-летний житель утверждал, что он находится в опасности, за это патрульные составили на него административный протокол по статье о заведомо ложном вызове специальных служб.

О курьезном инциденте сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области в Facebook.

30 августа, примерно в 22:00 правоохранители получили сообщение от мужчины, который живет в квартире на бульваре Героев Крут. "Алло, полиция!? В моей квартире бомба!" - сказал в трубку 70-летний пенсионер.

Мужчина утверждал, что в его квартиру проникли неизвестные, которые якобы оставили там взрывчатку. Никто не подозревал, что пенсионер испугался обычных прищепок.

Читайте такжеУвлекся охотой: на Кинбурнской косе дельфин устроил сольное выступление для отдыхающих (видео)"Бомбой оказалась пачка прищепок, на которую указал буковинец, имевший явные признаки алкогольного опьянения", - рассказали в пресс-службе.

На мужчину составили административный протокол по статье 183 о заведомо ложном вызове специальных служб.

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Автор: Полина Кузенко