В захваченном Россией Крыму аэропорт "Симферополь" превратился в "порт". В здании на полу поставили много тазиков, в которые с потолка капала вода.
Видео из симферопольского аэропорта в своем Telegram-канале разместил офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
На ролике видно, что на полу аэропорта находится много одинаковых тазиков. В тазы капала вода. На ролике также запечатлена вода на полу. Кроме того, видно, что за окном аэропорта мокрая погода.
"Аэропорт в оккупированном Симферополе превратился в морской порт. Тазики есть, ершиков не хватает", – отметил военнослужащий.
Ранее сообщалось, что в Крыму была непогода – выпало много осадков. В частности, 12 августа стало известно, что была затоплена трасса "Таврида", которая ведет от Севастополя к Крымскому мосту.
Напомним, РФ захватила Крым весной 2014 года. Ряд западных стран наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.
Симферопольский аэропорт до оккупации полуострова был международным, а потом стал обслуживать только российские рейсы, пишет Википедия.
Работающий терминал аэропорта находится в поселке Аэрофлотский, расположенном недалеко от центра Симферополя.