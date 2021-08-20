Симферопольский аэропорт заставили тазиками.

В захваченном Россией Крыму аэропорт "Симферополь" превратился в "порт". В здании на полу поставили много тазиков, в которые с потолка капала вода.

Видео из симферопольского аэропорта в своем Telegram-канале разместил офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

На ролике видно, что на полу аэропорта находится много одинаковых тазиков. В тазы капала вода. На ролике также запечатлена вода на полу. Кроме того, видно, что за окном аэропорта мокрая погода.

"Аэропорт в оккупированном Симферополе превратился в морской порт. Тазики есть, ершиков не хватает", – отметил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в Крыму была непогода – выпало много осадков. В частности, 12 августа стало известно, что была затоплена трасса "Таврида", которая ведет от Севастополя к Крымскому мосту.

Напомним, РФ захватила Крым весной 2014 года. Ряд западных стран наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

Симферопольский аэропорт до оккупации полуострова был международным, а потом стал обслуживать только российские рейсы, пишет Википедия.

Работающий терминал аэропорта находится в поселке Аэрофлотский, расположенном недалеко от центра Симферополя.

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Автор: Екатерина Присяжнюк