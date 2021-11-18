Происшествие произошло в Оболонском районе столицы.

В Оболонском районе Киева мужчина заменил линолеум в лифте дома, а коммунальщики приписали эту заслугу себе.

Об этом сообщает сообщество "Киев Сейчас". В частности, ЖЭК закрыл обращение и заявил, что именно его работники заменили линолеум.

Работники управляющей компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии". В то же время в ЖЭКе даже не извинились за свое объявление о том, что якобы именно они заменили линолеум.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре в одной из кабин лифта в доме на улице Днепровская Набережная в Киеве вместо установления связи с диспетчером повесили иконы. "ОСМД решило заказать услуги связи диспетчера с лифтовой кабиной. Но вместо этого подрядчик установил связь с божьими силами. Мы не знаем, есть ли связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом наблюдает Божье око. Возможно, скоро такая связь будет во всех лифтах Дарницкого района?"– задались вопросом в подписи к фото, которое опубликовали в Telegram-канале "Говорят на Бессарабке".

Указывается, что эти же подрядчики обслуживают и другие лифты в районе.

Автор: Виолетта Орлова