В сломанных лифтах Севастополя круглосуточно звучит гимн России (видео)

Об этом корреспонденту «Новости Севастополя» стало известно 29 февраля.

Не так давно сообщалось, что не работают лифты по причине ожидания прокурорской проверки, так как были выявлены нарушения в части содержания лифтового оборудования и эксплуатации лифтов.

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Таким образом, попадая в подъезд своего дома, из открытых дверей лифта на первом этаже круглосуточно звучит гимн России. Такое нововведение действует далеко не везде, а лишь в тех домах, где лифты оборудованы звуковой системой оповещения.

Стоит отметить, что ранее из динамиков в данных лифтах музыка играла самая разнообразная, но далеко не всегда.

Сообщается, что ранее были остановлены лифты в домах Севастополя, которые проработали более 25-ти лет. Также сообщалось и о программе по замене лифтов, а также что работу новоустановленных кабин смогут оценить сами севастопольцы.