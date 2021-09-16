В сети показали необычную кабину лифта в одном из домов Дарницкого района.

В одной из кабин лифта в доме по улице Днепровская Набережная в Киеве вместо установления связи с диспетчером повесили иконы.

Фото из кабины опубликовали в Telegram-канале "Говорят на Бессарабке".

"ОСМД решило заказать услуги связи диспетчера с лифтовой кабиной. Но вместо этого подрядчик установил связь с божьими силами. Мы не знаем, есть ли связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом присматривает Божье око. Возможно, скоро такая связь будет во всех лифтах Дарницкого района?" – задались вопросом в подписи к фото.

Указывается, что эти же подрядчики обслуживают и другие лифты в районе.

Читайте такжеВ Херсоне установили церковь из пенопласта (фото, видео)Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины запустила собственное мобильное приложение, в котором можно найти храмы, узнали последние новости из жизни церкви или даже пообщаться со священнослужителем онлайн.

Приложение получило название "Моя церковь", оно доступно и в Google Play, и в App Store.

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Автор: Катерина Шварц