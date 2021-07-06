Община Православной церкви Украины установила в Херсоне церковь из пенопласта.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.
Возведение храма длилось считанные часы, хвастаются священнослужители. В ПЦУ отметили, что получили положительные отзывы от прохожих, которые стали свидетелями происшествия.
В епархии пояснили, что храм строят по "современной технологии" – из специального пенопласта, который затем покроют твердой цементной оболочкой.
В воскресенье после божественной литургии на строительной площадке храма Воскресения Христова отслужили благодарственный молебен с участием епископа Херсонского и Таврического Никодима.
Церковь возводят исключительно за счет неравнодушных граждан.
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