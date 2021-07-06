Храм строят по новой технологии, говорят в Херсонской епархии.

Община Православной церкви Украины установила в Херсоне церковь из пенопласта.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.

Возведение храма длилось считанные часы, хвастаются священнослужители. В ПЦУ отметили, что получили положительные отзывы от прохожих, которые стали свидетелями происшествия.

В епархии пояснили, что храм строят по "современной технологии" – из специального пенопласта, который затем покроют твердой цементной оболочкой.

В воскресенье после божественной литургии на строительной площадке храма Воскресения Христова отслужили благодарственный молебен с участием епископа Херсонского и Таврического Никодима.

Церковь возводят исключительно за счет неравнодушных граждан.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская