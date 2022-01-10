В честь праздника его угощали тыквенным пирогом и бараньей отбивной.

Известный среди пользователей в сети пес породы сиба-ину из Гонконга по кличке Болци (Balltze) из мемов отпраздновал свой день рождения.

Сообщение об этом появилось в его Instagram-аккаунте.

Псу, которого все знают как Чимса (благодаря парному мему о качке Чимсе и мямле Доге), 10 января исполнилось целых 11 лет.

"Немного приготовила, только небольшой тыквенный пирог и баранью отбивную для BB. Все, что я желаю для Balltze, – это счастья и крепкого здоровья. Мы так тебя любим", – подписала хозяйка Болци праздничные фото.

Известно, что впервые Болци стал мемом летом в 2019 году. Тогда в сети появился небольшой комикс с сиба-ину и подписью "чимсбургер". Позже его стали просто называть Чимс и публиковать шутки с изображением его головы или туловища.

Вас также могут заинтересовать новости: