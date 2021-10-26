При помощи животного мужчина несколько раз атаковал соперника.

В Рио-де-Жанейро мужчина отбился от оппонентов маленьким крокодилом, который подвернулся ему под руку.

На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже Макумба. На записи видно, как один из мужчин взял в руку каймана (род пресмыкающихся семейства аллигаторовых), чтобы дать отпор сопернику. При помощи животного он несколько раз атаковал соперника. За всем этим наблюдала бегающая вокруг собака.

В итоге мужчин разнял прибывший на пляж спасатель. Только после этого бразилец отпустил рептилию. Позже каймана словили пожарные и выпустили в городском парке.

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Напомним, в Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний серфер Ник Миноуг спасся во время нападения большой белой акулы, ударив ее кулаком и обругав.

По его словам, во время нападения акула зажала зубами часть его доски для серфинга. Пенсионер знал, что защитить себя от акулы можно, ударив ее по глазам и носу. Он обругал хищника, а потом размахнулся и ударил в направлении глаз, но промахнулся.

Ник не сдался и еще раз повторил свои действия. Попытка была удачной: мужчина смог отогнать хищника. Серфер отделался незначительными порезами и успешно добрался до берега.

Автор: Денис Прядко