В марте 2022 года близкий родственник тогдашнего руководителя покинул Украину.

Экс-руководителю ГП "Антонов" объявлено о подозрении по факту незаконной переправки родственника за границу под видом работника предприятия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем предприятия, в период действия правового режима военного положения и запрета пересечения государственной границы гражданам Украины призывного возраста, в марте 2022 года, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно включил в перечень работников предприятия, что были командированы за границу, своего близкого родственника.

"Таким образом он организовал и содействовал ему в незаконной переправке через государственную границу Украины", - сказано в сообщении.

Бывшему руководителю предприятия объявлено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, ранее ГК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна.

Ранее инженера из ГП "Антонов" уличили на госизмене.

Вас также могут заинтересовать новости: