Обработанное красное мясо повышает риск рака, болезней сердца и диабета 2 типа.

Употребление обработанного красного мяса может быть весомым фактором риска развития деменции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные на международной конференции Ассоциации Альцгеймера в США, пишет The Guardian.

Отмечается, что ранее было доказано, что обработанное красное мясо повышает риск рака, болезней сердца и диабета 2 типа. Теперь американские исследователи говорят, что они обнаружили потенциальную связь употребления этого продукта с деменцией.

"Исследование также показало, что замена обработанного красного мяса более здоровыми продуктами, такими как орехи, бобы или тофу, может помочь снизить риск деменции", - говорится в статье. Видео дня

В последнем исследовании эксперты изучили состояние здоровья 130 000 медсестер и других медицинских работников, работающих в США. За ними наблюдали в течение 43 лет и каждые 2-5 лет они предоставляли данные о своем рационе. Участников спросили, как часто они ели обработанное красное мясо, включая бекон, хот-доги, сосиски, салями и другое мясо для бутербродов. Их также спросили о потреблении ими орехов и бобовых.

"В течение периода наблюдения было выявлено более 11 000 случаев деменции. Исследователи сообщили, что потребление двух порций обработанного красного мяса еженедельно повышает риск снижения когнитивных функций на 14% по сравнению с теми, кто потребляет примерно три порции в месяц", - пишет издание.

Исследователи также предполагают, что замена одной порции обработанного красного мяса ежедневной порцией орехов, фасоли или тофу ежедневно может снизить риск деменции на 23%.

"У большего количества людей, которые ели обработанное красное мясо, развилась деменция и ухудшилась память и мышление", - резюмировал доктор Ричард Оукли из Общества Альцгеймера в Великобритании.

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