Снимок "фаната" президента вызвал бурную реакцию пользователей.

В Украине сфотографировали мужчину с татуировкой портрета президента Украины Владимира Зеленского на левой ноге.

Фото в Facebook опубликовал пользователь Игорь Тихолаз.

Мужчину заметили на одной из трамвайных остановок.

"Не понимаю – как могла татуха сползти вниз на полметра?" – отметил пользователь в подписи к снимку.

Портрет Зеленского на ноге мужчины вызвал бурную реакцию в комментариях:

Читайте также"Он как Цой": харьковчанин объяснил, почему решил "набить" Кернеса на лбу (видео)"Скоро таких будут бить", "На другой ноге Порошенко должен был быть", "Через пару лет она (тату) сползет до пятки", "Вопрос: зачем?", "Так это не тату, а лишай такой", "У меня нет слов, вот это фанаты!", "Ему по пьяни набили, и он не знает!".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц