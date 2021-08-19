В Украине сфотографировали мужчину с татуировкой портрета президента Украины Владимира Зеленского на левой ноге.
Фото в Facebook опубликовал пользователь Игорь Тихолаз.
Мужчину заметили на одной из трамвайных остановок.
"Не понимаю – как могла татуха сползти вниз на полметра?" – отметил пользователь в подписи к снимку.
Портрет Зеленского на ноге мужчины вызвал бурную реакцию в комментариях:
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