"Повреждение" на дорожном светофоре было устранено, потому что отвлекало водителей.

Светофор у Бессарабского рынка в Киеве на прошлой неделе показывал сигнал водителям в виде сердечка из-за незаконно размещенную неустановленными лицами наклейку.

Об этом сообщили УНИАН в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения" в ответе на запрос.

По информации ЦОДД, 7 июля 2021 года работниками предприятия было обнаружено "повреждение" коммунального имущества на пересечении ул. Крещатик и бульвара. Тараса Шевченко.

"Было выявлено несоответствие работы светофорного объекта нормам ДСТУ 4092-2002 "Светофоры дорожные. Общие технические условия. Правила применения и требования безопасности". Диаметр рабочей поверхности рассеивателя после размещения наклейки уменьшился и, таким образом, не отвечал техническим требованиям правил применения, что могло привести не только к пробкам, но и к образованию аварийных ситуаций. Ведь такой вид светофора привлекает излишнее внимание водителей, заставляя отвлекаться от дорожной ситуации, чтобы лучше разглядеть, сфотографировать или снять видео", - отметили в ЦОДД.

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Согласно сообщению, о ситуации сразу было сообщено в Нацполицию для фиксирования факта правонарушения и направлено специалистов службы эксплуатации дорожных знаков с целью устранения неисправностей.

В ЦОДД проинформировали, что неисправности работы светофорного объекта были устранены после составления административного протокола о повреждения коммунального имущества.

"Сегодня светофор работает в обычном режиме", - отметили на предприятии.

Напомним, что на прошлой неделе в социальной сети было распространено фото, на котором красный сигнал светофора возле Бессарабского рынка имеет вид не круга, а сердечка.

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Автор: Инна Андалицкая