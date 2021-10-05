Суд признал львовянина виновным в распространении порнографии.

Житель Львова выложил фото своей голой девушки в чат ОСМД в Viber и был оштрафован. В суде мужчина пояснил, что таким образом хотел отомстить самой девушке.

Об этом пишет ZAXID.NET.

В судебных материалах говорится, что случай произошел 9 апреля 2021 года. Львовянин направил порнографические кадры в закрытую группу "ОСМД возле парка" в Viber со 183 участниками.

В ответ пострадавшая обратилась в полицию.

Читайте такжеМужчина подал в суд на жену, потому что споткнулся о ее обувьОтмечается, что правоохранители в ходе искусствоведческой экспертизы подтвердили порнографический характер снимков.

В суде парень объяснил, что очень обиделся на девушку после ссоры и поэтому решил распространить ее "голые" фото в Viber-чат, которые сгрузил с ее фотохранилища в iCloud.

Также обвиняемый попросил судью сильно его не наказывать, потому что уже раскаивается в содеянном.

Но Сиховский райсуд признал жителя Львова виновным в распространении порнографии и оштрафовал его на 17 тысяч гривень в пользу государства.

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Автор: Виолетта Орлова