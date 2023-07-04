Некоторые особенности поведения свидетельствуют о сильной привязанности собаки к хозяину.

Каждый владелец собаки обожает своего любимца и надеется на взаимность. Некоторые особенности поведения животного помогут определить, комфортно ли ему рядом с хозяевами. Мы рассказали, как понять, что собака вас любит, по её характеру и привычкам.

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Следует за вами

В какую бы комнату вы не пошли, любимец постоянно ходит за вами по пятам - это явный признак привязанности. Это означает, что ему комфортно быть в вашей компании.

Смотрит в глаза

Простой способ, как понять, что собака любит хозяина - посмотреть ей в глаза. Если любимец при этом остается спокойным, а его взгляд добрый и миролюбивый - это хороший знак. В собачьей стае прямой зрительный контакт означает агрессию и доминирование. Если же ваш пес спокойно выдерживает ваш взгляд, то он доверяет вам.

Интересуется хозяином

Любящая собака постоянно проверяет, чем сейчас занят её хозяин. Она заходит в вашу комнату без причины, поджидает вас у двери, если вы отошли, а на прогулке постоянно оборачивается на вас. Если собака постоянно хочет знать, чем вы заняты, то она точно вас любит!

Эта особенность собаки также поможет определить, кого из хозяев она любит больше всего. Если вы выгуливаете питомца большой семьей - обратите внимание, кого собака проверяет чаще других. Вероятно, этот член семьи и есть её любимчик.

Успокаивается рядом с вами

Испугавшись резкого звука или человека с большой сумкой, собака ищет утешения у вас? Это означает, что питомец доверяет вам и чувствует комфорт рядом с вами.

Впрочем, если ваша собака в состоянии испуга ищет уединения и не дает себя гладить - это ещё не значит, что она вас не любит. Все животные очень разные по характеру и по-разному реагируют на стресс. Некоторые собаки могут быть одиночками по натуре.

Таскает ваши вещи

Не злитесь на собаку, если обнаружили, что она умостилась спать на вашей футболке или обслюнявила ваши тапочки. Это означает, что питомцу нравится ваш запах и он выделяет его среди других ароматов. Что это, если не признак любви?

Радуется хозяину

Если после долгого отсутствия собака встречает вас радостным лаем и прыжками на плечи - это явный признак привязанности. Но если пес равнодушен к вашему приходу домой, то вы у него не в приоритете. Также возможен вариант, когда животное в силу дружелюбного характера одинаково радуется всем входящим в дом.

Спит в вашей постели

Питомец точно любит вас, если вместо одинокого сна он предпочитает засыпать в вашей компании. Скорее всего собака больше всего любит того члена семьи, с кем спит чаще других. А если животное со всем спит одинаково часто, то у него никто не в приоритете.

Выполняет ваши команды

Собаки могут выполнять команды многих людей. Но если ваши команды она выполняет быстрее и охотнее - это значит, что она хочет угодить вам и считает вас авторитетом. Впрочем, отказ от выполнения команды сам по себе не означает, что животное вас не любит.

Испытывает стыд за проступки

Исследования психики собак показывают, что они не способны по-настоящему испытывать чувства вины и стыда. Такие эмоции слишком сложные для их мозга. Но эти животные могут имитировать виноватый взгляд и пристыженное выражение морды, если вы застукали их на "преступлении". Таким способом питомец пытается задобрить недовольных хозяев, а значит - вы ему не безразличны.

Однако кинологи предупреждают, что часто стыдить собаку не стоит, особенно если "преступление" было совершено давно. Животное не сможет понять, за что конкретно его ругают, но испытает сильный стресс.

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