Виктория Смеюха рассказала, как попала в больницу.

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха в программе "Дети против звезд" призналась, что однажды ее госпитализировали из-за изнурительных тренировок.

С детства девушка занималась спортом. Начинала она занятия без тренера и порой доводила себя до такого изнеможения, что даже не успевала отдыхать. В результате ее самочувствие ухудшилось, у нее начались жуткие головные боли и внутричерепное давление.

"Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретами, я проводила время в тренажерном зале. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо 3-4 часа качать мышцы. По 150 раз отжималось от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс. Такие изнурительные тренировки привели к страшным головным болям и внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу под капельницу", - рассказала Виктория.

Также певица призналась, что тогда из-за болезни ее даже отстранили от сдачи экзаменов.

Читайте также Через два года: Горбунов хочет дочь от Осадчей (фото) Кто такая Виктория Смеюха

Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха, у неё контральто - низкий женский голос. В 2005 году Виктория принимала участие в вокальном телепроекте "Шанс", после выступала как сольная певица под псевдонимом Кайра.

С 2006 по 2021 года девушка выступала в группе "НеАнгелы" вместе со Славой Каминской. После распада группы Смеюха вновь отправилась в сольное плаванье и уже успела выпустить первый клип.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич