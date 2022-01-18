Украинский врач и блогер Евгений Комаровский сделал странное заявление, назвав себя и интервьюера "лохом".
Об этом говорилось в интервью Дмитрию Гордону.
Раньше с Гордоном встретился экс-глава ОП Андрей Богдан, во время интервью бывший топ-чиновник подтвердил в шутливой форме, что и ему, и журналисту, мол, грозит тюрьма.
Гордон взял очередное интервью у Евгения Комаровского, с которым неоднократно встречался в эфирах украинских телеканалов. А два месяца назад врач уже наведывался в студию самого телеведущего в таком же формате.
Во время предыдущего разговора автор и гость программы заявили, что они – "лохи", потому что доверились новой власти.
На этот раз Гордон и Комаровский вновь затронули старую тему доверия, выясняя свое положение.
Гордон: Скажите, мы - лохи? Не лохи? Я должен это выяснить для себя.
Комаровский: Ты - лох.
Гордон: А вы?
Комаровский И я – лох. Но мы по разным причинам.
Гордон: Но мы раскаянные лохи?
Комаровский: Да нет. Раскаиваются ... раскаиваются в преступлениях. А здесь ... у нас не было выбора.
Гордон: ... Ну, мы нормальные лохи. Ну, не конченые?
Комаровский: Нет, к слову "лох" употребляется "лох конкретный". Я обычный, а ты – конкретный.
Гордон: Значит все же конкретный…
Комаровский: По сравнению с тем, что сделал я... я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью сделал. Понимаешь? Поэтому извини.
Ранее Гордон уговаривал Комаровского податься в президенты.