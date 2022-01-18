Комаровский называл себя и раньше лохом, потому что доверился новой власти.

Украинский врач и блогер Евгений Комаровский сделал странное заявление, назвав себя и интервьюера "лохом".

Об этом говорилось в интервью Дмитрию Гордону.

Раньше с Гордоном встретился экс-глава ОП Андрей Богдан, во время интервью бывший топ-чиновник подтвердил в шутливой форме, что и ему, и журналисту, мол, грозит тюрьма.

Гордон взял очередное интервью у Евгения Комаровского, с которым неоднократно встречался в эфирах украинских телеканалов. А два месяца назад врач уже наведывался в студию самого телеведущего в таком же формате.

Во время предыдущего разговора автор и гость программы заявили, что они – "лохи", потому что доверились новой власти.

На этот раз Гордон и Комаровский вновь затронули старую тему доверия, выясняя свое положение.

Гордон: Скажите, мы - лохи? Не лохи? Я должен это выяснить для себя.

Комаровский: Ты - лох.

Гордон: А вы?

Комаровский И я – лох. Но мы по разным причинам.

Гордон: Но мы раскаянные лохи?

Комаровский: Да нет. Раскаиваются ... раскаиваются в преступлениях. А здесь ... у нас не было выбора.

Гордон: ... Ну, мы нормальные лохи. Ну, не конченые?

Комаровский: Нет, к слову "лох" употребляется "лох конкретный". Я обычный, а ты – конкретный.

Гордон: Значит все же конкретный…

Комаровский: По сравнению с тем, что сделал я... я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью сделал. Понимаешь? Поэтому извини.

Ранее Гордон уговаривал Комаровского податься в президенты.

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