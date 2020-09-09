Управляющий делами секретариата Киевского городского совета Игорь Хацевич составил топ-5 самых странных петиций 2020 года.
Читайте также"Я без вас скучаю": на странице киевского метро появилось обращение к пассажирамСвой рейтинг он опубликовал на собственной странице в Facebook.
На пятом месте - петиция об установке «памятника медицинской маске, антисептику и мылу».
«Благодаря этим простым вещам люди и мир меняются. Предлагаю почтить эти простые средства личной гигиены», - отметил автор петиции.
На четвертом месте – петиция с предложением, чтобы мэр Киева Виталий Кличко оплачивал услуги такси киевлянам во время карантина.
На третьем месте – петиция по установке камер видеонаблюдения в кабинетах госслужащих и бесплатной, круглосуточной трансляции видео с них.
На втором месте – петиция об установке на остановках скоростного трамвая спортивного турника и брусьев для подтягивания.
На первом месте – петиция о создании в Киевском городском совете департамента по вопросам счастья.
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