Если вам почему-то не нравятся кошки, эти собачки отлично их заменят в вашей квартире.

Если вы думали о том, чтобы завести собаку, то у вас на выбор есть более 200 различных племенных собачьих пород, среди которых можно выбрать наиболее подходящую именно вам. Кому-то нужен грозный защитник дома, кому-то веселый друг для ребенка, а кому-то - просто живая душа рядом, которая не потребует слишком много внимания.

Если вам нужна именно такая собака, которая не будет все время проситься погулять на улице, а просто будет лежать рядом с вами на полу, пока вы работаете за компьютером, или может даже просто в вашей кровати, когда вы смотрите телевизор – вот 10 самых ленивых пород собак по версии Американского кинологического клуба. Список приводит издание Scotsman:

Английский бульдог. Бульдоги не созданы для физических упражнений – им быстро становится жарко и они устают. Они лучше подкрадутся к вашей кровати, чтобы закрыть глаза. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Несколько кругов в гостиной часто являются достаточным упражнением для кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, а затем быстро вздремнуть на диване, чтобы восстановиться. Чау-чау. По данным Американского клуба собаководства, чау-чау будет активен только 43 минуты в день, если его не беспокоить намеренно. Французский бульдог. Идеально создан для отдыха дома, не отблагодарит вас за долгую прогулку. Бассет-хаунд. Бассет-хаунды такие же ленивые, как и выглядят - большое тело и короткие ноги не являются идеальным сочетанием для пробежек по парку или погони за мячом. Грейхаунд. Они могут быть известны своей скоростью, потому что относятся к группе борзых. Но на самом деле это ленивая порода. Они счастливы, когда свернутся калачиком на своем любимом месте на диване. Меньшая итальянская борзая так же счастлива, когда абсолютно ничего не делает. Ньюфаундленд. Возможно, лучшие собаки, ньюфаундленды, будут тренироваться только в том случае, если это действительно необходимо – требуется много энергии, чтобы двигать таким же большим телом, как и их. Цвергпинчер. Большинство маленьких собак довольно живые, но цвергпинчер — маленькая порода, которая может выполнять большую часть своих упражнений, не выходя из дома, прежде чем настроиться на сон. Мопс. По сравнению с другими собаками в этом списке, мопс на самом деле довольно бодрый. Но из-за своего размера, когда они достигнут входной двери, они уже будут истощены. Немецкий дог. Доги такие же ленивые, как и огромные. Быстрая рысь вокруг квартала, и они будут готовы полежать на ковре несколько часов.

Другие интересные материалы о собачьем поведении

Как писал УНИАН, эксперты составили топ-20 наиболее удобных для проживания в квартире собачьих пород. Список базируется на таких ключевых характеристиках как энергичность (для квартиры – чем собака спокойнее, тем лучше), агрессивность, способность к дрессировке и громкость голоса.

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Также мы рассказывали о том, что стоит за странным "ритуалом" собак, когда они крутятся перед тем, как лечь. Как говорят эксперты, причины такого поведения кроются в давнем прошлом, когда собаки жили в дикой природе.

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