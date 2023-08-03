Присмотритесь и скажите, что увидели первым: вилку или руку?

Каждый из нас любит думать, что работает на все 100% и всегда выкладывается на работе на полную. Однако этот тест, который способен определить, трудоголик вы или прокрастинатор, может выдать совершенно противоположный результат.

Как пишет Mirror, интересным тестом поделилась в TikTok Мия Йиллин. По ее словам, первое изображение, которое вы увидите, с поразительной точностью показывает, какой сотрудник вы на самом деле. Некоторые находят результаты невероятно точными.

Итак, вам нужно взглянуть на эту иллюстрацию:

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Что вы увидели первым: руку или вилку? Если ваш ответ – рука, можете смело называть себя хорошим работником.

"Если вы первой увидели руку, то вы мастер самодисциплины и контроля. Когда дело доходит до управления своим временем и работой, вы мастерски освоили это", – объясняет Мия. Вам стоит немного расслабиться и время от времени давать себе отдохнуть.

Если же вы первой увидели вилку, по словам Мии, скорее всего, вы будете "величайшим прокрастинатором".

"Если вы сначала увидели вилку, то вы настоящий прокрастинатор, который всегда откладывает дела на последнюю минуту. Вы обладаете невероятным талантом находить отвлечение и убеждать себя, что вы поработаете над задачами позже", – добавила автор. В то же время она замечает, что если вы поработаете над собой, сможете избавиться от привычки откладывать все "на потом".

Интересные оптические иллюзии: вы должны это увидеть

Оптическая иллюзия с насекомым привлекла внимание многих пользователей. Увидеть ее на картике могут только люди с "острым зрением". Насекомое могут быстро обнаружить только 2% людей.

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