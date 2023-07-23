Каждый человек хотя бы раз в жизни проходил психологический тест, чтобы лучше узнать себя.

Тест на психику по картинкам - хороший способ разобраться в своей личности, понять сильные и слабые стороны человека. УНИАН знает, какие тесты помогут узнать себя и предлагает одну из таких диагностик.

Тест на психику по картинкам - ваше отношение к миру

Согласно данным на сайте kolobok.ua, этот тест в картинках на эмоциональное состояние и восприятие жизни помогает людям увидеть себя с разных сторон. Вам достаточно лишь выбрать одно из изображений окон и прочитать описание ниже.

Что показывает этот психологический тест:

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Черное окно - вы деловой человек, можете легко зарабатывать деньги из "ниоткуда", у вас развита предпринимательская жилка. Хотите иметь собственный бизнес, вам тяжело работать на кого-то. Готовы рисковать, соревноваться, падать и подниматься снова, лишь бы быть первым и лучшим. Это качество помогает вам строить карьеру, но очень мешает в личной жизни - близкие никак не могут дождаться любви, ласки, мягкости и понимания, любые романтические эмоции для вас чужды, как и эмпатия.

- вы деловой человек, можете легко зарабатывать деньги из "ниоткуда", у вас развита предпринимательская жилка. Хотите иметь собственный бизнес, вам тяжело работать на кого-то. Готовы рисковать, соревноваться, падать и подниматься снова, лишь бы быть первым и лучшим. Это качество помогает вам строить карьеру, но очень мешает в личной жизни - близкие никак не могут дождаться любви, ласки, мягкости и понимания, любые романтические эмоции для вас чужды, как и эмпатия. Желтое окно (открытое) - семья, дети и родственники - ваш смысл существования. Именно любимые и дорогие сердцу люди наполняют жизнь смыслом, дома вы исцеляетесь от любых невзгод и потрясений. Вы часто жертвуете собой, лишь бы окружающим было хорошо, от этого страдаете, когда взамен люди поступают с вами не так, как вам хотелось бы.

- семья, дети и родственники - ваш смысл существования. Именно любимые и дорогие сердцу люди наполняют жизнь смыслом, дома вы исцеляетесь от любых невзгод и потрясений. Вы часто жертвуете собой, лишь бы окружающим было хорошо, от этого страдаете, когда взамен люди поступают с вами не так, как вам хотелось бы. Серое окно (закрытое) - у вас ярко выражены твердый характер, свободолюбие, прямолинейность и принципиальность. Никто не имеет права посягать на вашу волю и уничижать ваше мнение - ради того, чтобы этого не произошло, вы готовы расстаться с работой, любимым человеком и даже домом. Из-за этой позиции многие считают вас тираном, диктатором и сложным человеком - только лишь потому, что вы не умеете и не хотите ставить себя на место собеседника.

- у вас ярко выражены твердый характер, свободолюбие, прямолинейность и принципиальность. Никто не имеет права посягать на вашу волю и уничижать ваше мнение - ради того, чтобы этого не произошло, вы готовы расстаться с работой, любимым человеком и даже домом. Из-за этой позиции многие считают вас тираном, диктатором и сложным человеком - только лишь потому, что вы не умеете и не хотите ставить себя на место собеседника. Окно с красными занавесками - вы романтичная натура, которая часто и подолгу улетает в мир фантазий. Вы очень ранимы и чувствительны, живете, скорее, в мечтах, чем в реальности, поэтому окружающий мир для вас такой травматичный. Вы готовы верить на слово, помогать каждому, стремиться, бежать и лететь, но вот только этим пользуются нечистые на руку люди, одурачивая и обманывая мечтателя.

- вы романтичная натура, которая часто и подолгу улетает в мир фантазий. Вы очень ранимы и чувствительны, живете, скорее, в мечтах, чем в реальности, поэтому окружающий мир для вас такой травматичный. Вы готовы верить на слово, помогать каждому, стремиться, бежать и лететь, но вот только этим пользуются нечистые на руку люди, одурачивая и обманывая мечтателя. Желтое окно (закрытое) - прогресс и технологичность - ваши сильные стороны. Если вы покупаете телефон, то последней модели, если чайник, то с функциями, о которых "простые смертные" и не слышали. Вы всегда в курсе новостей, много ездите по городам и странам, можете поддержать диалог на любую тему. Ложкой дегтя в бочке меда вашей привлекательности выступает некий снобизм и высокомерие - вы чувствуете, что окружающие живут слишком скучно и до вас не дотягивают.

Надеемся, что этот тест, как и другие качественные психологические тесты в картинках с ответами, помог вам разобраться в себе и понять, за какие качества вы можете собой гордиться, а над чем стоит поработать.

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