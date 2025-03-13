Внимательно рассмотрите изображение, чтобы отыскать ответ.

Оптические иллюзии часто заставляют нас сомневаться в том, что мы видим. Такие задания бросают вызов нашему восприятию, но и развивают внимательность к деталям.

УНИАН подготовил для вас новую увлекательную головоломку. Когда на картинке представлены десятки одинаковых предметов, бывает довольно трудно отыскать тот, что чем-то отличается. Сегодня вас ждет именно такая оптическая иллюзия.

Ниже вы увидите рисунок, на котором изображены десятки одинаковых поваров. Один из них несколько не такой, как все. Вам нужно понять, о каком поваре идет речь, и чем он отличается от остальных.

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На ответ у вас будет очень мало времени – найти странного повара надо всего за 8 секунд. Советуем не медлить.

Вы готовы к новому вызову? Тогда начинаем отсчет времени! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти ответ.

Время исчерпано. Вы нашли странного повара? Если вам это удалось, вы действительно очень внимательный человек.

Если же вы не нашли нужного повара, не стоит расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ:

У этого повара серая обувь, пока остальные – в черной.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся головоломки, где нужно отыскать объект, попробуйте одно из наших новых заданий. Вам нужно найти львенка среди котов за 8 секунд.

Если же вы сторонник головоломок с числами, у нас есть для вас кое-что особенное. Вы увидите изображение с десятками одинаковых чисел, среди которых мы спрятали одно уникальное. Нужно отыскать его за 7 секунд.

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