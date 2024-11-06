В этой задаче нужно выбрать правильные направления движения на основе дорожных знаков.

Даже опытным водителям стоит иногда проходить тесты на знание ПДД. Такие задачи помогут освежить правила в памяти и напомнят значения дорожных знаков. Мы предлагаем пройти сложный тест на ПДД, который запутал многих водителей.

Тест на знание правил дорожного движения - куда разрешено ехать

Этот тест на ПДД Украины предложил YouTube-канал "За! Правилами". В этой задаче нужно выбрать направления, разрешенные для желтого автомобиля. На дороге нет светофора и других участников движения, но присутствуют дорожные знаки. Правильных вариантов может быть несколько.

Разбор задачи

Обратим внимание на дорожные знаки. В самом верху расположен знак 2.3 "Главная дорога". В этом задании он нас не интересует, поскольку на дороге нет других автомобилей.

Ниже находится знак 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает движение всех транспортных средств от места установки до ближайшего перекрестка за ним.

Однако под ним размещены дополнительные знаки, которые уточняют условия действия знака 3.1. Это дорожные знак 7.5.3 "Вид транспортного средства" (запрещен проезд легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т) и 7.3.3 "Направление действия" (запрещен проезд налево и направо).

Все три нижних знака вместе означают: легковушкам и грузовикам весом до 3,5 т запрещено ехать влево и вправо. Но направления вперед и назад (2 и 4) в данном случае не запрещены.

Однако стоит вспомнить ещё одно правило, по которому перед поворотом или разворотом водитель должен соответствующее крайнее положение на проезжей части. В нашей ситуации водитель не может развернуться из крайней правой полосы.

Итак, правильный ответ в этой задаче на ПДД: водитель может поехать только по маршруту №2. Это единственное направление, которое не нарушает правил.

Напомним, что в ноябре вступит в силу важное изменение ПДД Украины - на всех дорогах снизится максимальная разрешенная скорость.

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