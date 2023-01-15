Во время полета важно научиться контролировать сон, чтобы не сбить режим дня.

Эксперт по сну Макс Стивенс рассказал, как авиапассажиры могут избежать последствий джетлага из-за смены часовых поясов во время дальнемагистрального рейса.

Хотя многие считают, что сон во время длительного рейса может быть лучшим способом скоротать время, на самом деле неконтролируемая дремота может нанести вред режиму сна при смене часовых поясов. Потому важно научиться контролировать сон во время полета, пишет The Sun.

Вот несколько советов от эксперта в этом вопросе Макса Стивенса.

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Отключите мобильные устройства

Цифровые экраны мобильных устройств, с помощью которых пассажиры любят коротать время в полете, излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина, из-за чего труднее заснуть.

"Чтобы решить проблему синего света на вашем телефоне или других устройствах, вы можете купить в Интернете очки с фильтром синего света, которые блокируют часть синего света, помогая вам быстрее заснуть", – отметил Стивенс.

Носите правильную одежду

Температура с салоне самолета во время полета может заметно колебаться, поэтому следует подбирать подходящую одежду, которая поможет уснуть.

По словам эксперта по сну, для большинства людей температура от 18 до 20 градусов является оптимальной для ночного отдыха. Посколько вы никогда не знаете, будет ли жарко или холодно на борту самолета, следует подобрать многослойную одежду, чтобы в случае чего быстро снять с себя лишнее или наоборот одеться потеплее.

Также стоит прихватить с собой маску для сна.

Используйте "розовый шум"

Под розовым шумом подразумеваются звуки, к которым, в частности, относятся звуки шума волн или сильного ветра. И прослушивание является широко используемой техникой сна.

"Если вы слушали "белый шум" в самолете и он вам не помог, попробуйте "розовый шум", так как он может помочь вам быстрее успокоиться и проспать большую часть полета", – пояснил Стивенс.

Избегайте употребления алкоголя

Если вы хотите хорошо выспаться во время следующего рейса, постарайтесь воздержаться от спиртных напитков, ведь, по словам эксперта, употребление алкоголя ухудшает качество сна.

"Даже когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя усталым и вялым", – констатировал Стивенс.

Ранее УНИАН писал о таком понятии как "сон-туризм", который пользуется все большей популярностью среди туристов во всем мире. Этот формат отдыха подразумевает создание условий, чтобы турист мог хорошенько выспаться и таким образом поправить здоровье.

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