Стюардесса уволилась из ирландской авиакомпании RyanAir и разбогатела на продаже своих откровенных фотографий.
Историю девушки опубликовало издание на The Sun.
Отмечается, что 27-летняя Аманда Соммер Amanda Sommer бросила работу в 2020 году и зарегистрировалась на интернет-платформе, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.
Молодой человек девушки был категорически против подобного заработка, и она его бросила.
"Я решила, что это хорошая идея, поскольку там можно работать на своем телефоне, и никто ничего не узнает. Однако со временем мой парень заподозрил, что я от него что-то скрываю, и нашел приложение в моем мобильном. Он поставил мне ультиматум и заставил выбирать между ним и моей работой. Я выбрала стабильный доход", – призналась героиня материала.
Читайте такжеПоддался соблазну: индийский военный променял гостайну на эротические фотографииСообщается, что теперь Соммер зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц и хочет найти себе партнера, но многих отпугивает ее деятельность.
"Я не хочу знакомиться в интернете. Я мечтаю встретить свою любовь в реальной жизни и отправиться в путешествие на поиски приключений", – добавила она.
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