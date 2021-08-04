Теперь девушка мечтает встретить любовь.

Стюардесса уволилась из ирландской авиакомпании RyanAir и разбогатела на продаже своих откровенных фотографий.

Историю девушки опубликовало издание на The Sun.

Отмечается, что 27-летняя Аманда Соммер Amanda Sommer бросила работу в 2020 году и зарегистрировалась на интернет-платформе, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Молодой человек девушки был категорически против подобного заработка, и она его бросила.

"Я решила, что это хорошая идея, поскольку там можно работать на своем телефоне, и никто ничего не узнает. Однако со временем мой парень заподозрил, что я от него что-то скрываю, и нашел приложение в моем мобильном. Он поставил мне ультиматум и заставил выбирать между ним и моей работой. Я выбрала стабильный доход", – призналась героиня материала.

Читайте такжеПоддался соблазну: индийский военный променял гостайну на эротические фотографииСообщается, что теперь Соммер зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц и хочет найти себе партнера, но многих отпугивает ее деятельность.

"Я не хочу знакомиться в интернете. Я мечтаю встретить свою любовь в реальной жизни и отправиться в путешествие на поиски приключений", – добавила она.

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Автор: Катерина Шварц