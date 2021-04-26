Сумма штрафа составляет почти 1800 долларов США.

В Южной Корее суд оштрафовал бывшего генерального директора авиакомпании, который отказал работницам в отпуске во время менструации.

Читайте такжеВ Иране начали производить собственную вакцину от COVID-19Об этом пишет BBC.

Экс-глава авиакомпании Asiana Airlines Ким Су-Чен отклонил 138 обращений от 15 стюардесс в 2014 и 2015 годах. В этой стране такие отпуска защищены законодательством о труде.

Он объяснял это тем, что работницы не предоставили доказательств того, что у них месячные. Суд постановил, что такое требование может "нарушить приватность и права человека".

Суд низшей инстанции впервые вынес решение против генерального директора в 2017 году. Постановление поддержал высший суд. Сумма штрафа составляет почти 1800 долларов США.

С 1953 года женщинам в Южной Корее разрешается делать один выходной день в месяц, если у них болезненные месячные.

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Автор: Людмила Жерновская