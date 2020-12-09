Идея продавать свои вещи пришла 30-летней Мэл Браун после того, как незнакомец предложил продать ему ее поношенные перчатки за 15 фунтов.

Студентка факультета физики Ньюкаслского университета (Великобритания) начала продавать свои трусики и колготки и теперь зарабатывает до 600 фунтов стерлингов в месяц.

Об этом сообщает Daily Mail.

Идея продавать свои вещи пришла 30-летней Мэл Браун после того, как она выставила на eBay несколько масок для Хэллоуина и получила сообщение от незнакомца, который предложил продать ему ее поношенные перчатки за 15 фунтов.

«После этого он стал просить у меня нижнее белье. Это вдохновило меня на развитие своего интернет-магазина, чтобы у меня был пассивный доход во время учебы», - рассказала она.

По словам девушки, вещи, предназначенные для покупателей, она носит около двух дней, занимаясь своей повседневной жизнью.

«Я гуляю или бегаю, но иногда поступают особые заказы. Однажды меня попросили надеть колготки и сделать несколько физических упражнений.

А еще был случай, когда меня попросили в колготках с сандалиями наступить на варенье, конфеты и свежие фрукты. Затем я упаковала раздавленные сладости и отправила заказчику вместе с видеороликом. Весь процесс занял у меня всего лишь десять секунд, и я получила за это 45 фунтов», - поделилась студентка.

Несколько месяцев назад девушка открыла свой магазин. Она отметила, что недавно спрос на ее товары «взлетел до небес». Семья и друзья героини не знают о ее сайте и считают, что студентка зарабатывает резьбой по дереву.

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Автор: УНИАН