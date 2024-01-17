Избегайте этих ошибок, чтобы сохранить успешные и здоровые отношения.

Любые отношения требуют кропотливой работы. Зачастую все портят мелкие ошибки, которые вовремя не смогли или не успели исправить

Издание Your tango назвало семь крошечных ошибок, которые практически гарантируют, что ваши отношения потерпят неудачу.

От отношений зависит ваша самооценка

Прежде всего, самооценки не существует. Вы сами ее придумали. Во-вторых, если вы нуждаетесь в чьем-то одобрении, чтобы чувствовать себя хорошо, вам не стоит заводить отношения. Это все равно что строить дом на мраморном полу.

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Прежде чем вступать в здоровые отношения, вам нужно научиться примиряться с тем, кто вы есть на самом деле.

Вы не видите людей такими, какие они есть

Мы создаем всевозможные мысленные образы других людей в нашей жизни. Мы живем во лжи, когда реагируем на свои мысли о ком-то, а не на то, кто он и что он делает.

Живете ожиданиями

Если вы ожидаете от кого-то чего-то, то ваши отношения на грани "смерти". Самые счастливые отношения строятся между людьми, которые ничего не ждут, а лишь заключают твердые соглашения о взаимовыгодных сделках. Это и есть зрелость.

Надеяться на то, что люди будут вести себя определенным образом, - это ребячество, которое приводит к обидам.

Ложь в отношениях

Если вы полагаетесь на нечестность для поддержания гармонии в отношениях, вы не только становитесь чужими друг для друга, но и остаетесь лишь вопросом времени, когда произойдет что-то взрывоопасное и душераздирающее.

Если вам нужно обманывать, значит, вы не предусмотрительный трус. Заранее определите свою потребность в открытых отношениях, на которые ваш партнер может согласиться, если вам это понадобится. Просто не вступайте в отношения, планируя лгать.

Воспринимаете все слишком серьезно

Отношения развиваются как союз между двумя людьми, который служит им обоим. Если отношения приводят к общему снижению радости и настроения, это не отношения в их истинном смысле. Это ловушка.

То, что жизнь тяжела, не означает, что вы должны привносить в партнерство страдания. Вы должны найти способ перестать ныть и привнести в отношения дополнительную ценность, чтобы вы оба были на подъеме.

Пренебрегаете физической связью

Враг номер один для сильной физической близости - наводнение ваших дофаминовых рецепторов фальшивой стимуляцией. Это эгоистично.

Вы обманываете своего партнера и свое будущее межличностное удовлетворение, используя короткие пути, которые отвлекают вас от реальности.

Добиваетесь "равенства"

Отношения работают, потому что два человека находятся на двух полюсах. Вам будет трудно, если вы оба пытаетесь доминировать и конкурировать.

Подобное отталкивает подобное. Точно так же отношения обречены на провал, если ни один из вас не может сделать шаг вперед и повести за собой другого.

В здоровых отношениях вам нужны именно диспропорции, а не равные условия - если только вы не хотите быть лучшими приятелями с явным недостатком страсти.

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