В целом психологи советуют не скрывать от партнера даже самые мелкие детали.

Ложь в отношениях – это плохая черта и неважно, каковы были причины этой лжи.

Психологи отметили, что секреты от партнера обрекают отношения даже больше, чем можно подумать, и в конце концов все может измениться к худшему. Особенно, если вы храните секреты по поводу любой из этих 7 вещей, пишет Hackspirit.

Ваши бывшие партнеры. Если тот, с кем вы сейчас, намерен узнать о ваших прошлих отношениях, то тут психологи советуют рассказать все по-чесному, но при этом не стоит делиться всеми интимными подробностями своего прошлого. Специалисты предупредили, что ложь о том, с кем вы встречались, и обо всем остальном, что вы делали, позже вызовет еще больше проблем.

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А если партнер не спрашивает, то лучше эту тему самому и не затрагивать.

Сколько денег вы зарабатываете. Специалисты отметили, что вы не можете лгать о своей работе человеку, с которым встречаетесь. И вам действительно не следует врать о своей зарплате. Психологи утверждают, что лгать о чем-то подобном - не способ построить хорошие отношения.

"Если кто-то встречается с вами только потому, что думает, что вы зарабатываете большие деньги или работаете на определенной работе, вам не следует встречаться с этим человеком", - резюмировали психологи.

Если вам неудобно рассказывать о своей зарплате человеку, с которым вы встречаетесь, просто скажите об этом честно. Скажите, что вы бы предпочли не говорить об этом прямо сейчас, посоветовали психологи и добавили, что такая позиция будет лучше, чем ложь.

Возраст. Существует стереотип, что женщины должны быть моложе или одного возраста с мужчиной, или мужчина должен быть старше женщины. Поэтому может возникнуть соблазн солгать о возрасте. Но на самом деле это не очень хорошая идея.

Во-первых, вам больше никогда не поверят, когда узнают. Во-вторых, это манипуляция. И в-третьих (суровая правда), вам нужно быть более уверенным в себе.

Ваши планы. Еще одна вещь, о которой не следует лгать партнеру - куда и с кем ты идешь.

Есть несколько причин, почему партнер может лгать по этому поводу:

Первое: вы стесняетесь того, куда вы идете или с кем идете. Второе: вашему партнеру не понравится, куда или с кем вы идете. И третье: ты не должен быть там, куда идешь или видеть того, кого видишь. И, честно говоря, ничто из этого не оправдано.

Если ваш партнер заставляет вас чувствовать себя неловко, то это значит, что вы состоите не в настоящих отношениях.

Сколько стоит то, что вы купили. Психологи отметили, что это очень распространенный вид обмана и добавили, что ложь есть ложь и неважно, о чем идет речь, поэтому не стоит делать это со своим партнером. Если отношения серьезные, то деньги – это одна из важнейших тем, которые партнеры могут обсуждать между собой.

Прошлые измены. Если вы были неверны в прошлых отношениях, вам следует рассказать об этом своему партнеру. И если вы скажете, что такое поведение для вас больше неприемлемо, то вам, с большой долей вероятности, поверят.

Вещи, которыми вы не гордитесь

Вам не обязательно рассказывать партнерам все, что случилось с вами в прошлом. Но если о чем-то спросят, не стоит врать в ответе – даже если вы не гордитесь тем, что сделали.

Поговорить с партнером о вещах, которыми вы не гордитесь - это хорошо, поскольку делает вас человеком и помогает общаться. Это также показывает, насколько вы выросли и насколько вы зрелы, когда вы можете размышлять о прошлом и осмысленно говорить о нем.

Психологи посоветовали, что если вы хотите построить крепкие, здоровые и счастливые отношения, не лгите ни о чем из вышеперечисленных вещей.

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Эксперты выделили несколько наиболее распространенных причин, по которым мужчина бросает женщину и разрывает с ней отношения. Первая из них - это страх перед обязательствами. Это, по словам психологов, одна из наиболее распространенных причин, по которым мужчины отказываются от отношений. Они часто чувствуют давление, из-за которого дают обещания, которые не в состоянии выполнить.

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