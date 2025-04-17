Эти маленькие собаки идеально подходят, если у вас небольшая квартира.

Хотите завести собаку, но в квартире мало места? Вот список пород, которые не требуют много места.

Как пишет The Scotsman, Клуб собаководства Великобритании опубликовал данные, показывающие, сколько собак каждой породы зарегистрировано в нем.

Среди маленьких собак наибольшей популярностью пользуются такие породы:

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Французский бульдог

Это типичная собака малого формата. Мощный пёс в маленьком обличье, пропорционально коренастый, короткошёрстный, с короткой мордой и плоской мочкой носа.

Миниатюрная гладкошерстная такса

В последние годы таксы стремительно набирают популярность. Изначально эта собака была выведена для охоты на мелких норных животных, таких как кролики.

Стаффордширский бультерьер

Это порода, которая была создана путем скрещивания бульдогов с терьерами, и они были впервые признаны чистокровной породой собак в Великобритании в 1935 году.

Миниатюрный шнауцер

Изначально выведенный немецкими фермерами для охоты на крыс и других вредителей, миниатюрный шнауцер теперь больше похож на домашнего любимца, свернувшись калачиком на диване.

Бордер-терьер

Названный в честь границы Шотландии и Англии, где он появился, пользуется популярностью и людей, чьи жилые метры ограничены.

Миниатюрная длинношерстная такса

Эта миниатюрная длинношерстная такса не так популярна, как ее менее волосатая кузина, но на нее однозначно стоит обратить внимание.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Одна из самых популярных маленьких пород собак. Его название происходит от того, что он был выведен для воссоздания спаниеля Карла II времен Английской гражданской войны, когда сторонники короля были известны как кавалеры.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие собаки пускают слюни больше всего.

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