Пользователи в полном восторге от реакции маленького хищника.

Видео с очаровательными котиками всегда набирают множество просмотров и комментариев. На портале Reddit одно из таких видео, на котором показана милейшая реакция котенка, впервые увидевшего птиц, быстро стало вирусным, набрав свыше 22 тысяч просмотров и сотни комментариев за 12 часов.

На видео, опубликованном пользователем HentaiUwu_6969, "Реакция котенка на первую встречу с птицами" котенок восторженно топочет лапками, а затем умилительно поворачивается к хозяйке, чтобы "поделиться" с ней впечатлениями.

Последнее его действие вызвало особенный восторг комментаторов, которые называют его "малентким хищником", отмечают, что "ничего милее в жизни не видели". и предлагают наделать мемов из видео.

"Чистейшая форма очарования, такая милашка", "Теперь котик весь день думает только об убийстве. Хороший котик!", пишут они.

В комментариях также предлагают множество вариантов фраз, которые мог бы сказать маленький хищник.

"Мама, мама, сделай что-нибудь", "Мама, мама! Я хочу эту игрушку! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!?", "Кот: ой, что это? Кот: ух, ух, ух, ух!!! Кот: Мама! Мама! Мама! Смотри! Смотри! Смотри!" - и это лишь некоторые из остроумных комментариев.

Ранее ветеринары рассказали, почему коты издают странные "чирикающие" звуки при виде птиц. Эти звуки могут выражать всплеск кошачьих эмоций, охотничьи инстинкты, или даже подражание поведению добычи.

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