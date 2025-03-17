Характер каждого кота уникален, даже в пределах одной породы, но все же есть определенные породы, которые покорят вас своей доброжелательностью.

Хотя у котов часто репутация не слишком дружественных животных, особенно по сравнению с теми экстравертными собаками, однако многие из этих животных на самом деле очень общительные и любящие. Даже если кот кажется вам отстраненным, возможно, он просто еще не уверен в вас, пишет портал animals.howstuffworks.

Отмечается, что часто коты выражают любовь своеобразным способом, например медленно моргают глазами (это знак доверия) или просто находятся рядом или даже игнорируют вас (уважают ваше личное пространство).

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Характер каждого кота уникален, даже в пределах одной породы. Но все же есть определенные породы, которые почти гарантированно покорят вас своей доброжелательностью и желанием общаться. Издание назвало 12 пород самых дружелюбных кошек.

1. Сиамский кот

Сиамские коты - разговорчивые экстраверты, которые обожают внимание и активно общаются с хозяином. Они часто становятся очень преданными.

2. Мейн-кун

Самая большая порода домашних кошек, мейн-кун, имеет репутацию "добрых великанов". Они ласковые, игривые и хорошо ладят с детьми и другими животными.

3. Персидская кошка

Персы - по-настоящему домашние коты, которые обожают нежиться рядом с хозяином. Они спокойные, ласковые, нежные. Идеально подходят тем, кто ищет верного пушистого друга.

4. Экзотическая короткошерстная

Эти коты являются короткошерстными родственниками персов. Они такие же ласковые, любящие, но менее прихотливые в уходе. Экзоты очень общительны и обожают объятия.

5. Бирман

Бирманы - игривые, любопытные и чрезвычайно социальные. Они ходят за хозяином по всему дому, интересуясь всем, что происходит вокруг.

6. Рэгдолл

Название этой породы переводится как "тряпичная кукла", ведь эти коты полностью расслабляются, когда их берут на руки. Они невероятно нежные и ласковые.

7. Сфинкс

Хотя сфинксы не имеют шерсти, они компенсируют это своей теплотой и любовью. Они очень социальны, любят быть в центре внимания, легко идут на контакт с другими животными.

8. Шотландская вислоухая кошка

Шотландские вислоухие известны своими миловидными сложенными ушками и дружелюбным нравом. Они нежные, игривые и хорошо подходят для семей с детьми.

9. Абиссинская кошка

Эти кошки чрезвычайно активны, любознательны и социальны. Они любят играть, исследовать пространство и быть в компании людей.

10. Бирманская кошка

Бирманские кошки - спокойные, нежные и терпеливые, поэтому прекрасно подходят для семей с детьми.

11. Тонкинская кошка

Гибриды сиамской и бирманской пород, тонкинцы известны своей любовью к объятиям и разговорчивостью. Они часто мурлычут и очень любят внимание.

12. Девон-рекс

Девон-рексы - маленькие, но чрезвычайно социальные коты. Они любят играть, обожают людей и хорошо ладят с другими животными.

Ранее УНИАН рассказывал, как показать кошке свою любовь. Ветеринарка под ником Cat the Vet в TikTok объяснила, как лучше всего проявлять свою привязанность к кошке. Она предупредила, что питомцам не нравится, когда к ним прижимаются.

"Наши кошки ласковые, но им нравится быть на своих условиях, и они предпочитают контролировать ситуацию. Так что поглаживания - да, посиделки - безусловно, но объятия? Возможно, не очень", - пояснила она.

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