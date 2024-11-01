Правописный словарь немецкого языка Duden обновил список самых длинных слов в немецком языке. Самое длинное из них состоит из 44 букв.
На сайте Rechtschreibduden отмечается, что слова в топ-10 содержат не менее 32 букв. Большинство из них происходят из сфер права и управления. Также все эти слова являются существительными, которые состоят из двух или более компонентов.
- Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (44) - синдром дефицита внимания и гиперактивности.
- Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (36) - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
- Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (34) - дунайское пароходство.
- Arbeiterunfallversicherungsgesetz (33) - закон о страховании возмещения ущерба работникам.
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (33) - федеральный закон о помощи в обучении.
- Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg (33) - главный судоходный путь Рейн-Майн-Дунай.
- Finanzdienstleistungsunternehmen (32) - компания по предоставлению финансовых услуг.
- Finanzmarktstabilisierungsgesetz (32) - закон о стабилизации финансового рынка.
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (32) - правила лицензирования дорожного движения.
- Veranstaltungsinformationsdienst (32) - служба информации о событиях.
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