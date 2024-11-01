Большинство из них происходят из сфер права и управления.

Правописный словарь немецкого языка Duden обновил список самых длинных слов в немецком языке. Самое длинное из них состоит из 44 букв.

На сайте Rechtschreibduden отмечается, что слова в топ-10 содержат не менее 32 букв. Большинство из них происходят из сфер права и управления. Также все эти слова являются существительными, которые состоят из двух или более компонентов.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (44) - синдром дефицита внимания и гиперактивности. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (36) - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (34) - дунайское пароходство. Arbeiterunfallversicherungsgesetz (33) - закон о страховании возмещения ущерба работникам. Bundesausbildungsförderungsgesetz (33) - федеральный закон о помощи в обучении. Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg (33) - главный судоходный путь Рейн-Майн-Дунай. Finanzdienstleistungsunternehmen (32) - компания по предоставлению финансовых услуг. Finanzmarktstabilisierungsgesetz (32) - закон о стабилизации финансового рынка. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (32) - правила лицензирования дорожного движения. Veranstaltungsinformationsdienst (32) - служба информации о событиях.

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