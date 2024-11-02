Сейчас ветеринары исследуют, что могло стать причиной смерти животных, в частности рассматривают и версию отравления.

В тигровом заповеднике центральной Индии умерло десять из 13 слонов в течение трех дней. В частности охранник парка заметил нескольких слонов, которые имели плохой вид и сообщил об этом руководству, которое вызвало ветеринаров, пишет The Independent.

Во вторник специалисты констатировали смерть четырех слонов, остальному стаду они оказали медицинскую помощь, однако после этого еще четверо умерли в среду, а еще одна пара в четверг.

Местные власти сообщили, что ждут результатов вскрытия, чтобы понять причину массовой гибели слонов. Другие трое слонов, которые остались живыми, находятся под наблюдением специалистов.

Видео дня

"Проводится расследование, было ли это отравлением. Есть некоторые признаки, но мы сможем сказать наверняка только тогда, когда поступит отчет о вскрытии", - сказал анонимно чиновник в интервью Indian Express.

В то же время заместитель директора тигрового заповедника Бандхавгарх П.К. Верма рассказал о местной культуре, зерно "кодо", которое иногда может быть опасным для слонов.

"Пока мы изучаем различные версии, существует вероятность того, что кодо, которое может быть токсичным для слонов, могло стать причиной смерти", - отметил он.

В свою очередь команда ветеринаров проводила отдельное расследование.

"Сейчас работает большая команда врачей, которые занимаются этим делом. В основном мы лечим их от токсической инфекции. Лекарства вводятся внутривенно. Несколько жителей села были допрошены относительно использования пестицидов на посевах проса кодо. Крестьяне утверждают, что этот акт не был преднамеренным. Расследование продолжается. Эксперты сообщили нам, что в прошлом были случаи, когда слоны умирали из-за поедания проса кодо, но были и случаи успешного лечения", - подчеркнул чиновник по охране дикой природы для газеты Express.

Другие новости о животных

Как писал УНИАН, в Танзании начали использовать амбийских хомяковых крыс для борьбы с контрабандой. В частности животные должны вынюхивать контрабанду среди ящиков и коробок.

Также эксперты рассказали, понимают ли коты, когда вы с ними говорите. Исследование показало, что кошки потенциально меняют свое поведение, когда слышат голос хозяина, обращенный к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: